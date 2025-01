Boom Lotteria Italia con Stefano De Martino: “29% di biglietti venduti in più rispetto a un anno fa”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

La Lotteria Italia è già un successo prima ancora dello speciale in prima serata del 6 gennaio. La Rai festeggia con una nota il “grande successo della Lotteria Italia 2024“. A poche ore dal termine delle vendite i tagliandi staccati a livello nazionale sono 8,65 milioni, come annuncia il servizio pubblico. Una percentuale in crescita del 29% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6,7 milioni di tagliandi.

Difficile capire, al momento, quali possano essere le ragioni di questo miglioramento netto in termini di vendite, dato che è stato probabilmente influenzato anche dall'effetto Stefano De Martino, conduttore da quest'anno di Affari Tuoi, programma associato alla Lotteria Italia esattamente come era accaduto un anno fa quando al timone del programma c'era ancora Amadeus. All'inizio dello speciale Affari Tuoi del 6 gennaio, è stato il Direttore Giochi Mario Lollobrigida a ringraziare De Martino e il programma: "Sono stati venduti 8 milioni 650 mila biglietti circa. Questo risultato ci ha consentito di aumentare i premi".

Nel dettaglio, vengono forniti anche alcuni dati sul piano regionale, con un aumento del 41% di vendite in Lombardia, dove per l’edizione 2024 il totale di biglietti venduti tocca quota 1,4 milioni di biglietti, numeri che rendo questa Regione quella numero uno in Italia per tagliandi acquistati. Al secondo posto c'è il Lazio con 1,2 milioni di biglietti (+0,5% rispetto a un anno fa), mentre al terzo posto del podio, come lo scorso anno, la Campania con 900mila tagliandi, per un aumento del 39%. A seguire Emilia-Romagna e Piemonte, rispettivamente con 805mila e 623mila tagliandi staccati. Tra le regioni con la crescita maggiore delle vendite, spicca la Basilicata al primo posto, con un incremento del 65% (da 42mila a 69mila). Numeri interessati anche in Umbria, dove il numero di tagliandi venduti è passato da 132mila a 216mila (+64%), e in Trentino-Alto Adige, dove la quantità è cresciuta del 63%. Numeri importanti anche per Sicilia (+56%) e Puglia (+55%).