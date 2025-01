Seconda categoria Lotteria Italia 2024-2025, i 25 biglietti vincenti: premi da 100mila euro

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Il 6 gennaio 2025 sono stati estratti anche tutti i biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia mentre si procedeva al gioco dei pacchi durante la trasmissione Rai "Affari Tuoi", condotta da Stefano de Martino. La fortuna quest'anno ha baciato 25 vincitori, che portano a casa un premio di 100mila euro ciascuno per la seconda categoria. Ecco l'elenco completo dei biglietti vincenti e dove sono stati venduti, diffuso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per ogni biglietto è possibile consultare il numero di serie e il Comune in cui è stato acquistato, in attesa di conoscere anche i premi di consolazione dell'edizione 2024-2025 della Lotteria Italia.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei 25 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 100mila euro. Di seguito l'elenco completo:

S 030585 DISTRIBUTORE LOCALE MONTENERO DI BISACCIA (CB)

C 439458 AVELLINO (AV)

M 217442 MASSAFRA (TA)

D 138065 FOLIGNO (PG)

M 442388 BELLUNO (BL)

Q 330398 FOGGIA (FG)

L 320913 ISPICA (RG)

D 052288 DISTRIBUTORE LOCALE GREVE IN CHIANTI (FI)

I 265285 ROMA (RM)

B 431066 SPINEA (VE)

B 475642 OMEGNA (VB)

I 479949 MONTEPULCIANO (SI)

I 336915 IVREA (TO)

E 322777 BORGOSESIA (VC)

I 336889 VALMADRERA (LC)

Q 311109 VIDIGULFO (PV)

O 115657 CERVIA (RA)

I 459455 SORRENTO (NA)

N 336716 RAPOLANO TERME (SI)

B 357353 MILANO (MI)

F 174624 SOLAROLO (BO)

M 051648 DISTRIBUTORE LOCALE BISCEGLIE (BT)

I 319235 ROMA (RM)

D 381854 LASTRA A SIGNA (FI)

I 050919 DISTRIBUTORE LOCALE CIAMPINO (RM)