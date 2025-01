Lotteria Italia, i biglietti vincenti e i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: l’estrazione in diretta ad Affari Tuoi

Attenti ai biglietti della Lotteria Italia vincenti. Lo scorso anno infatti sono stati 26 i biglietti non riscossi per un importo di circa 600mila euro. Gli smemorati che, pur in possesso di un tagliando vincente, non hanno reclamato la somma in denaro non sono una novità. Secondo quanto apprende Agipronews, negli ultimi vent’anni, dal 2002 in poi, si conta un totale di quasi 31 milioni di euro di vincite non riscosse. Il caso più eclatante è datato 2008, quando fu addirittura il primo premio da 5 milioni a non essere incassato. L’ultimo episodio milionario, invece, risale all’edizione del 2015, con la vincita da 2 milioni di euro mai reclamata.