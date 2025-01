Lotteria Italia, nell’Autogrill di Somaglia Ovest il biglietto da 5 milioni: “Non sappiamo chi ha vinto” È T173756 il codice del biglietto vincente da cinque milioni di euro estratto durante la diretta del programma Affari Tuoi: siamo stati nell’Autogrill più fortunato d’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Simone Giancristofaro

Sorridono le dipendenti dell'Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi, sull'autostrada: all'ingresso di giornalisti e telecamere spiegano di non poter parlare ma hanno già fatto l'abitudine alla fama che il piccolo paese di Somaglia ha raggiunto in poche ore, grazie al fatto che proprio lì è stato acquistato il biglietto vincente della Lotteria Italia da cinque milioni di euro.

"Non sappiamo chi ha vinto", il direttore dell'Autogrill di Somaglia Ovest a Fanpage.it

"Non sappiamo chi ha vinto i 5 milioni di euro" racconta a Fanpage.it il direttore del punto di ristoro autostradale che non può fare interviste e non si sbottona. Ma c'è già chi localizza un probabile vincitore in provincia di Pesaro: immaginandolo o immaginandola girare a destra nel percorso verso casa e fermarsi qui a Somaglia Ovest, bassa Lodigiana, terra di campagne e spesso nebbia.

L'ignoto vincitore si sarà fermato per bere un caffè e lasciarsi convincere ad acquistare il biglietto poi milionario? Avrà sognato la vincita prima di rimettersi in macchina?

Le parole dei clienti nell'autogrill dove sono stati vinti 5 milioni di euro

"Passo da qui due tre volte all'anno", racconta un signore campano mentre sta uscendo dall'Autogrill. Avrebbe potuto comprarlo lei il biglietto?: "Avrei potuto, ma non ho l'abitudine a comprare i biglietti della lotteria, preferisco il Superenalotto".

E alla domanda su cosa farebbe con cinque milioni di euro, risponde: "Farei beneficenza e poi andrei dal direttore della mia banca, gli consegnerei il biglietto e farei un viaggio in un posto caldo".

Un altro cliente spiega: "Io sto andando dal dentista a Reggio Emilia, non sapevo che il biglietto vincente fosse stato acquistato qui. Se vincessi 5 milioni di euro? Sicuramente viaggerei".

Così come un'altra signora che dice: "Il mio biglietto è in Umbria. Non so se e cosa ho vinto, ma 5 milioni di euro tutti insieme diventano anche un problema". Chissà se il vincitore sarà d'accordo.