video suggerito

Pensionato sparito da due mesi a Senago, l’auto parcheggiata a 60 km da casa: ancora nessuna notizia di Vittorio Superbi Da almeno due mesi non si hanno notizie di Vittorio Superbi, 70enne residente a Senago, in provincia di Milano. La sua auto è stata trovata in un parcheggio vicino a Lecco, nei pressi di alcuni sentieri. I vicini di casa pensano che possa essersi fatto male durante una camminata in montagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Senago, in provincia di Milano, si cerca Vittorio Superbi, pensionato 70enne di cui non si hanno notizie da almeno due mesi. La segnalazione è partita dai vicini di casa che, non essendo più riusciti a rintraccialo al telefono, si sono rivolti ai carabinieri e poi ai giornalisti del programma televisivo "Chi l'ha visto".

La macchina del pensionato, una Volkswagen Polo grigia del 2012, è stata individuata in un parcheggio pubblico a Moggio, in provincia di Lecco, a 60 chilometri di distanza da Senago. Testimoni hanno riferito che l'auto è rimasta ferma in quel punto da ottobre. Al suo interno sono stati trovati delle chiavi, i documenti e il cellulare di Vittorio, ma di lui nessuna traccia. La macchina si trova vicino ad un punto da cui si diramano diversi sentieri di montagna. Da qui il sospetto che il 70enne possa essersi allontanato seguendo uno di questi percorsi, vista la sua passione per le escursioni nella natura.

La macchina vicino ai sentieri, ma nessuna segnalazione

Nelle scorse settimane, tuttavia, non è arrivata nessuna segnalazione relativa a queste zone, nonostante i sentieri siano molto battuti da escursionisti e raccoglitori di funghi. Nessuno avrebbe controllato se Vittorio possa trovarsi in uno dei tanti rifugi sparsi sui percorsi. "Secondo me l'ipotesi più probabile – ha detto Fabio, dirimpettaio del 70enne – è che lui si sia recato in questi posti per fare qualche giretto a piedi per i boschi e che sia successo qualcosa e sia caduto. Del resto capita spesso che qualcuno abbia un incidente sulle montagne lecchesi e comasche".

La casa semi aperta

Il pensionato non ha fatto più ritorno nella sua casa, che però è rimasta con le tapparelle alzate senza che nessuno, né familiari né investigatori, tentasse di entrarci. "Noi vorremmo che gli inquirenti venissero qui e aprissero l'appartamento di Vittorio per vedere se magari ha lasciato qualche lettera" ha detto Vito, uno dei vicini di casa del pensionato, che hanno fatto un appello ai familiari "Abbiamo saputo che ha dei parenti: perché nessuno ha fatto una denuncia di scomparsa? Noi non abbiamo l'autorità di contattare gli inquirenti e cominciare a cercarlo".