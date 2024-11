Ritrovato vivo Arnaldo Tosin, disperso in Val Grande: è sopravvissuto nel bosco 2 notti, si cerca il suo cane

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Dopo un giorno e mezzo di ricerche è stato trovato vivo il 66enne dato per disperso la sera di domenica 17 novembre in Val Grande, in Piemonte. Stando alle prime informazioni, l'uomo, residente a Varese, è stato recuperato questa mattina: non si sanno ancora però le sue particolari condizioni di salute.

A individuare tra la vegetazione il 66enne sono stati i soccorritori a bordo di un elicottero dei vigili del fuoco: hanno attivato un dispositivo capace di trovare la posizione del cellulare della vittima, anche se non c'era copertura telefonica. L'uomo è stato recuperato e portato in ospedale per tutte le cure del caso: potrebbe essere ferito.

A dare l'allarme la sorella dell'escursionista nella sera di domenica: si era preoccupata perché non lo aveva visto rientrare. Il 66enne aveva lasciato in casa un biglietto con le indicazioni del percorso che avrebbe seguito in solitaria, insieme al suo cane che resta ancora disperso. Ma dopo qualche ora di lui non si avevano più notizie. L'escursionista si è scoperto essere Arnaldo Tosin, di Malnate nel Varesotto.