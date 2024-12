video suggerito

Ritrovato l’uomo sparito durante una passeggiata in montagna: trasferito in ospedale È stato ritrovato l’uomo di 69 anni che ieri era sparito dalla provincia di Brescia mentre faceva una passeggiata con il figlio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

È stato ritrovato l'uomo di 69 anni che era sparito nella giornata di ieri, mercoledì 18 dicembre, mentre stava facendo una passeggiata sul Monte Orfano, nella zona Franciacorta in provincia di Brescia, insieme al figlio. È stato proprio quest'ultimo a lanciare l'allarme e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, i carabinieri della stazione di Cologne e gli agenti della polizia locale del Montorfano. Grazie anche all'utilizzo dell'unità cinofila e dei droni, è stato possibile rintracciare l'uomo che era in stato confusionale. La stessa amministrazione comunale di Cologne, che ieri si era attivata nel lanciare appelli sui social, sempre dal proprio account su Facebook ha fatto sapere: "È stato ritrovato, sta bene ed è in cura presso i sanitari per gli accertamenti di rito. Un sincero Grazie a tutti coloro che hanno collaborato in queste ore per la ricerca".

Gli operatori sanitari del 118 infatti ha fornito tutte le cure del caso, ma non sembrerebbe aver riportato gravi conseguenze o problemi.

L'uomo si è potuto quindi ricongiungere alla sua famiglia dopo diverse ore di apprensione e preoccupazione. Una volta dimesso, potrà tornare a casa e trascorrere così un sereno Natale con i suoi cari.