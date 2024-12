video suggerito

Va a fare una passeggiata sul Monte Orfano e poi sparisce nel nulla: si cerca Gian Battista Raccagni È scomparso Gian Battista Raccagni, un uomo di 69 anni che si trovava con il figlio sul Monte Orfano, in provincia di Brescia. Nessuno ha più sue notizie.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiama Gian Battista Raccagni, l'uomo di 69 anni che è sparito nel nulla mentre stava facendo una passeggiata sul Monte Orfano insieme al figlio. L'area si trova in Franciacorta e precisamente nella provincia di Brescia. È stato proprio il figlio a lanciare l'allarme e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 dicembre, Raccagni, originario di Palazzolo (Brescia), era impegnato in una passeggiata con il figlio. Non è chiaro cosa sia successo, ma l'uomo non ha più visto il genitore. Ha quindi deciso di chiedere aiuto. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, i carabinieri della stazione di Cologne e gli agenti della polizia locale del Montorfano.

I pompieri stanno utilizzando l'unità cinofila e i droni. Al momento della scomparsa, il 69enne indossava un giubbotto grigio, i pantaloni della tuta nera e un cappello bianco. Potrebbe essere in uno stato confusionale. "Annuncio di persona scomparsa – si legge in un post condiviso sulla pagina social del comune di Cologne – si chiama Raccagni Gian Battista". E ancora: "Uomo anziano, vestito con una tuta nera, un giubbino grigio e un cappellino bianco".

L'amministrazione comunale precisa: "La persona è affetta da Alzheimer e potrebbe essere in difficoltà. Chiunque lo veda è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine".