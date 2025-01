video suggerito

Uomo trovato morto nel Varesotto: risultava scomparso da settembre Il corpo di un uomo è stato trovato da un passante in un'area verde di Luino, in provincia di Varese. Si tratta di Gilberto Bracelli, cittadino svizzero di 56 anni che risultava scomparso dallo scorso 17 dicembre.

Il corpo di un uomo è stato ritrovato nella mattina di venerdì 10 gennaio all'interno di un'area verde a Luino, in provincia di Varese. Si tratta di Gilberto Bracelli, un cittadino svizzero di 56 anni che risultava scomparso dallo scorso 17 dicembre. Sul cadavere non sembrano esserci segni di violenza e per questo si esclude, almeno per il momento, l'ipotesi di un'aggressione.

Prima della sua scomparsa, l'uomo era stato ricoverato all'ospedale di Luino a causa di un malore avuto mentre si trovava a Lavena Ponte Tresa, vicino al confine italo-svizzero. Nei giorni successivi, il paziente si era allontanato dalla struttura facendo perdere le sue tracce. Non riuscendo a individuarlo, i familiari avevano anche chiesto aiuto alla trasmissione di Rai3, Chi l'ha visto?. Risale a questa mattina il rinvenimento del cadavere, trovato da un passante in via San Pietro, a Luino. Il corpo, nonostante versi in un avanzato stato di decomposizione, non sembra riportare segni di un'aggressione. Per questo motivo il coinvolgimento di soggetti terzi sembrerebbe improbabile, ma tutte le ipotesi restano ora al vaglio degli inquirenti.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i Carabinieri della compagnia cittadina che, dopo aver avvisato i familiari dell'uomo, hanno circoscritto l'area per poter effettuare tutti i rilievi del caso.