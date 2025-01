video suggerito

Uomo trovato morto all'interno di una baracca in un parco di Milano: l'ipotesi di un malore Un senzatetto è stato trovato morto la sera di venerdì 31 gennaio all'interno di un parco a Molino Dorino, nella periferia Nord di Milano. Si ipotizza che si sia trattato di un malore.

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto oggi, venerdì 31 gennaio, in un parchetto di Molino Dorino, nella periferia Nord di Milano. Da una prima analisi, il corpo non sembra mostrare segni di violenza e per questo motivo l'ipotesi più accreditata dagli investigatori al momento è che la causa della morte possa essere ricondotta a un malore.

L'uomo, un senzatetto dell'età di circa 60 anni, è stato trovato attorno alle 20:00 di questa sera all'interno di una baracca un'area verde a Molino Dorino, nella periferia Nord di Milano. Il parchetto si trova alle spalle della Motorizzazione civile e al suo interno si trovano anche altre strutture precarie. A trovare il cadavere e a lanciare l'allarme è stato un passante, che ha segnalato il corpo ai medici del 118 e alle forze dell'ordine. I soccorritori, allertati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia, sono intervenuti con urgenza sul posto ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 60enne.

Sul cadavere i medici e i paramedici non hanno rinvenuto lesioni o segni di violenza compatibili con un'aggressione. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire le cause della morte. Gli investigatori escludono, almeno per il momento, il coinvolgimento di terze persone e per questo l'ipotesi più probabile è che l'uomo sia mancato a causa di un malore.