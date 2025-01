video suggerito

Morto di freddo sotto la tangenziale a Milano: è un uomo di 56 anni Un uomo di 56 anni è stato trovato morto sabato sera 11 gennaio in via Arcangelo Corelli a Milano, sotto il viadotto della tangenziale. Sarebbe morto per cause naturali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un uomo di 56 anni è stato trovato morto sabato sera 11 gennaio in via Arcangelo Corelli a Milano, sotto il viadotto della tangenziale. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 23, ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, un cittadino del Marocco senza fissa dimora che, secondo quanto emerso finora, trascorreva le notti dormendo proprio a fianco dei piloni in cemento del cavalcavia.

Ad allertare forze dell'ordine e soccorritori è stato infatti proprio un conoscente dell'uomo, che non lo vedeva da qualche giorno ed è andato a cercarlo in via Corelli, nei pressi del Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) cittadino.

Il 56enne, secondo i primissimi accertamenti, sarebbe morto per cause naturali. Non è escluso quindi che possano aver avuto un ruolo nel decesso improvviso le temperature particolarmente rigide di queste notti, ultimamente scese in picchiata a sotto zero.