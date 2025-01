video suggerito

Clochard trovato senza vita nella notte vicino a un supermercato: l’ipotesi che sia morto per il troppo freddo Un uomo senza dimora di 62 anni è stato trovato morto in via Michela Saponaro, alla periferia di Milano, vicino a un supermercato: il decesso forse a causa delle rigide temperature della notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo senza dimora di 62 anni è morto probabilmente a causa delle rigide temperature nella notte a Milano. Il cadavere è stato ritrovato in via Michela Saponaro, alla periferia di Milano, vicino a un supermercato. Purtroppo per lui i tentativi di salvargli la vita non sono serviti a nulla.

Stando alle prime informazioni, la vittima soffriva di varie patologie e probabilmente non ha retto alle temperature rigide di questi giorni. Chi ha trovato il corpo ha dato l'allarme: sul posto in poco tempo sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della Questura. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

Articolo in aggiornamento