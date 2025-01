video suggerito

Vigili del fuoco recuperano il cadavere di un uomo in un canale di Milano: si indaga per risalire all’identità Il cadavere di un uomo è stato recuperato nella serata del 4 gennaio in un canale in zona Figino a Milano. La polizia scientifica è al lavoro per risalire alla sua identità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano hanno recuperato nella serata di oggi, sabato 4 gennaio, il cadavere di un uomo all'interno di un canale di irrigazione in via Lucio Cornelio Silla, nella zona del quartiere Figino di Milano, nella periferia ovest della città. Come riferito dal Comando di via Messina, il corpo è stato riportato a riva ed era in avanzato stato di decomposizione. Per questo motivo, non è stato possibile procedere subito con la sua identificazione. La polizia scientifica si occuperà degli accertamenti del caso.

L'allarme era scattato intorno alle 19. Un passante aveva contattato i vigili del fuoco sostenendo di aver visto un cadavere galleggiare nel canale di irrigazione in via Silla, a Figino. I pompieri si sono diretti subito sul posto e, una volta raggiunti dagli agenti della scientifica, hanno iniziato le operazioni di recupero. Sul posto sono presenti il nucleo sommozzatori, le squadre della sede centrale e del Distaccamento di via Sardegna.

In breve tempo, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il corpo e a portarlo in una zona asciutta. Tuttavia, per il momento non è possibile risalire all'identità del deceduto. Quello che è stato possibile accertare è che si tratta di un uomo, probabilmente di carnagione bianca. I prossimi accertamenti potranno dare un nome al corpo recuperato.