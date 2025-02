Recuperato il cadavere di un uomo nel fiume Adda: si indaga per risalire all’identità

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nella serata di ieri, venerdì 31 gennaio, sulle sponde del fiume Adda, nel territorio comunale di Calusco (in provincia di Bergamo). A dare l'allarme è stato un passante e, dopo oltre due ore di lavoro, i vigili del fuoco di Bergamo insieme ai sommozzatori volontari di Treviglio sono riusciti a riportare il corpo a riva. Stando a un primo esame, la salma sarebbe in avanzato stato di decomposizione. Per questo motivo, oltre a vagliare le denunce di persone scomparse, saranno eseguiti accertamenti di laboratorio per risalire alla sua identità.

Un passante ha notato la presenza di un corpo incastrato tra le rocce a circa due metri dalla riva di un'ansa del fiume Adda intorno alle 18 del 31 gennaio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Nucleo Speleo Alpino Fluviale che, insieme ai sommozzatori, hanno lavorato fino a circa le 21 per recuperare la salma.

Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di identità ancora sconosciuta. Il corpo è stato trovato a circa 200 metri di distanza dal ponte San Michele. I carabinieri della Stazione di Calusco stanno vagliando in queste ore le varie denunce di persone scomparse nella speranza di trovare una corrispondenza con il corpo recuperato.

Tuttavia, essendo ormai in avanzato di decomposizione, probabilmente solo gli accertamenti di laboratorio e l'esame del Dna potranno fornire elementi utili per la sua identificazione. Non è escluso che il corpo possa essere rimasto in acqua per diverse settimane. Dopo essere stato rimosso, il cadavere è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.