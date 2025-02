video suggerito

Trovato un cadavere nel lago a Lecco: a chiamare i soccorsi è stato un passante Il corpo si trova a circa cinque metri sotto la superficie dell'acqua. È stato rinvenuto a Lecco, nei pressi della piattaforma della Malpensata. In azione il Nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 4 febbraio, è stato rinvenuto un cadavere nelle profondità del lago di Como a Lecco. La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le ore 16 quando un passante che passeggiava sul lungolago ha notato un corpo in acqua nei pressi della piattaforma galleggiante della Malpensata.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco della squadra nautica e i sanitari di Areu, con gli agenti della Polizia di Stato. Si attendono anche i sub del Nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco in arrivo da Torino per il recupero del corpo a circa cinque metri di profondità. Un'impresa non certo semplice, vista la temperatura delle acque e la presenza di correnti in quel tratto del lago.

Al momento, fino a quando il cadavere non verrà ripescato non è possibile stabilire cosa sia accaduto né accertare l'identità della vittima.