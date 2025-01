video suggerito

Trovato il cadavere di un uomo in un bosco a Luino: indagini in corso Nei boschi di Luino (Varese) è stato trovato il cadavere di un uomo: i carabinieri stanno indagando e cercando di risalire alla sua identità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 10 gennaio, è stato fatto un macabro ritrovamento nei boschi di Luino, un comune che si trova in provincia di Varese. È stato infatti rinvenuto un cadavere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Le indagini sono appena state avviate.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto avvenuto. La notizia è stata diffusa dal quotidiano La Prealpina. Il corpo è stato trovato nei boschi di via San Pietro. Il cadavere appartiene a un uomo. Sono diverse le domande alle quali dovranno rispondere gli investigatori. In primis chi sia: le forze dell'ordine stanno infatti indagando per risalire alla sua identità. Non è stato comunicato se fosse senza documenti o meno o se si cercherà di capire se, nelle settimane scorse, sia stata denunciata la scomparsa di un uomo.

Così come è necessario chiarire la causa della morte e soprattutto a quando risalga. Non è stato infatti comunicato nulla in merito allo stato di conservazione del cadavere né se siano stati trovati segni o meno di violenza. Le ipotesi quindi, per il momento, sono tutte aperte. Nelle prossime ore sicuramente arriveranno aggiornamenti che potranno chiarire quanto avvenuto.