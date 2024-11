video suggerito

È scomparso da 5 giorni Nega Vinetti: il 23enne si è allontanato da Limbiate Lo scorso venerdì 15 novembre Nega Vinetti si è allontanato da Limbiate (Monza) e non ha più dato sue notizie. Il 23enne è stato visto in zona Niguarda a Milano, ma potrebbe essersi spostato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Nega Vinetti (foto da Penelope Lombardia)

Nega Vinetti si è allontanato dalla struttura di Limbiate (in provincia di Monza e della Brianza) nella quale era ospite lo scorso venerdì 15 novembre. Sono passati ormai cinque giorni e del 23enne non si hanno ancora notizie. Una segnalazione di avvistamento è arrivata da Milano, più precisamente dalla zona Niguarda, nella periferia nord, ma potrebbe essersi spostato di lì.

A lanciare l'appello è l'associazione Penelope Lombardia, che nel suo post ha aggiunto come la famiglia di Vinetti sia preoccupatissima dato che è uscito senza portare con sé i farmaci che dovrebbe assumere regolarmente e che quindi potrebbe essere in difficoltà.

Il 23enne è alto 1 metro e 73 centimetri, pesa 80 chili e ha capelli e occhi neri. Potrebbe indossare un giubbotto rosso, marca Nike, come quello che si vede nella foto diffusa dall'associazione. Come detto, l'ultima volta pare sia stato visto in zona Niguarda a Milano, poco più di 10 chilometri lontano da Limbiate, ma potrebbe essersi spostato ancora. Per questo motivo, l'invito rivolto a chi dovesse riconoscerlo è di chiamare le forze dell'ordine o contattare proprio Penelope Lombardia.