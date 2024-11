Gino Panaiia, il 25enne sparito la notte di Halloween: cosa sappiamo finora

video suggerito

Nella giornata di giovedì 31 ottobre un ragazzo di 25 anni è scomparso da Zibido San Giacomo, che si trova nella cintura a sud di Milano. Il giovane si chiama Gino Panaiia e da allora nessuno ha più avuto sue notizie. Sul caso indagano i carabinieri che stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire i suoi spostamenti. Nel frattempo i vigili del fuoco stanno perlustrando il Naviglio e i campi attorno.

Sono stati infatti trovati il suo scooter Piaggio Liberty 125 grigio, il casco, il giubbotto e una scarpa. Tutti gli oggetti erano a metri di distanza l'uno dall'altro. Sulla sponda del canale è stato trovato il suo portafoglio. Sugli oggetti non ci sarebbero tracce di sangue o altro. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, sembrerebbe che il 25enne abbia trascorso la serata tra giovedì e venerdì con alcuni amici in un locale di Zibido e precisamente tra il Naviglio Pavese e il Parco del Ticino.

Le telecamere installate in zona lo hanno ripreso mentre entrava e usciva dal locale da solo. Sarebbe stato ubriaco tanto che alcuni amici si sarebbero offerti di accompagnarlo a casa. Da quella sera, nessuno ha più avuto sue notizie: né la fidanzata che vive a Zibido e né la sua famiglia. I familiari si sono rivolti anche all'Associazione Penelope, da sempre attiva nella ricerca di persone scomparse. Le ricerche proseguono serrate da ben quattro giorni. I vigili del fuoco stanno utilizzando anche i droni e l'elicottero. I pompieri hanno inoltre svuotato una vasca di acqua e liquami, ma non hanno trovato nulla.

Non è chiaro se si sia allontanato volontariamente o se gli sia successo qualcosa. Al momento sembrerebbe essere esclusa l'ipotesi di un litigio perché non ci sarebbero elementi in grado di confermarla. Le indagini proseguono.