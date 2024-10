Alvin Kevin, l’uomo scomparso dalla provincia di Lecco: ancora nessuna notizia da un anno

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Alvin Kevin (foto da Facebook – Associazione Penelope Lombardia)

Non si hanno ancora notizie di Alvin Kevin Presti, l'uomo di quarant'anni che è sparito da un anno dalla provincia di Lecco. L'associazione Penelope, che da sempre è vicina alle famiglie delle persone scomparse, ha lanciato un nuovo appello sui social: "Stiamo ancora cercando Alvin Kevin, è passato un anno e di lui nessuna notizia! Chiunque lo abbia visto o abbia informazioni non esiti a contattarci! È un anniversario che nessun genitore dovrebbe mai vivere".

L'ultimo avvistamento è avvenuto a Sondrio. Una persona avrebbe telefonato alla Prefettura dicendo di aver visto il giovane che sarebbe stato visto in alcuni negozi. Per diverso tempo si è pensato che si aggirasse nella provincia di Sondrio.

Inizialmente si pensava che fosse partito da Bellano e che avesse ottenuto un passaggio in automobile fino a Chiavenna per poi spostarsi ulteriormente con mezzi o altri passaggi per arrivare a Sondrio. Dopo quella telefonata alla Prefettura, non si sono più avute notizie o informazioni né altri avvistamenti. Da qui il nuovo appello dell'associazione Penelope.

Ha quarant'anni, è alto un metro e 70 centimetri e pesa circa 85 chili. I capelli sono castani come gli occhi e al momento della scomparsa indossava solo una tuta: Non ha con sé i farmaci, che dovrebbe assumere. Inoltre, come ricorda l'associazione: "è sicuramente in difficoltà, potrebbe parlare da solo, non è aggressivo". Chiunque dovesse vederlo può contattare "le forze dell'Ordine al 112 oppure l'Associazione Penelope Lombardia 3807814931".