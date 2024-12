Trova un portafoglio con 1.600 euro al supermercato e lo restituisce: “Hai salvato il nostro Natale”

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Lo scorso lunedì 16 dicembre un uomo di Clusone (in provincia di Bergamo) ha perso il portafoglio mentre si trovava al supermercato. Se ne è reso conto solo una volta tornato a casa e, quando è tornato al punto vendita per controllare nel parcheggio e alle casse, ha ricevuto una chiamata. Dall'altra parte del telefono c'era un ragazzo che aveva trovato il portafoglio. Al suo interno c'erano i biglietti da visita e i documenti del proprietario, ma anche 1.600 euro in contanti, e gli ha restituito tutto il prima possibile. "In questo mondo di avidità ed egoismo persone così sono pochissime", ha scritto il figlio dell'uomo in un post su Facebook: "grazie ancora, hai salvato il Natale alla mia famiglia".

Il portafoglio perso al supermercato

Come riportato da L'Eco di Bergamo, un uomo residente a Clusone si era recato con il figlio al supermercato Lidl per fare la spesa. Solo una volta tornato a casa si è reso conto di non avere più il portafoglio nella sua solita tasca. Così, è tornato nel parcheggio del punto vendita per controllare se gli fosse caduto mentre caricava le buste sull'auto, oppure ancora se gli fosse scivolato mentre pagava anche alle casse.

"Ormai lo davo per perso", ha raccontato l'uomo. Pochi minuti dopo, però, riceve una chiamata. Un ragazzo, di origine straniera e residente a Piario, gli ha spiegato di aver trovato il portafoglio e di essere riuscito a risalire al suo numero da un biglietto da visita trovato al suo interno. Una volta visto che quel nome appariva anche tra i documenti, gli ha subito telefonato.

"Un grazie non è abbastanza"

Così, il ragazzo ha riconsegnato tutto al suo legittimo proprietario. "Mai avrei pensato infatti di ritrovarlo, ancor meno con tutti i soldi dentro", ha detto ancora l'uomo aggiungendo di aver lasciato al suo benefattore una ricompensa per la sua onestà.

"Un gesto bellissimo, un grazie non è abbastanza", ha scritto in serata il figlio dell'uomo su Facebook, "persone così, in questo mondo di avidità, egoismo e furti, sono fondamentali. Hai salvato il Natale alla mia famiglia".