Come verificare le vincite e riscuotere i premi dei biglietti alla Lotteria Italia

Per sapere se il proprio biglietto della Lotteria Italia 2024-2025 è vincente ci sono vari strumenti online mentre per riscuotere le vincite si avranno al massimo 6 mesi. Ecco come verificare le vincite e riscuotere i premi della Lotteria Italia.