Lotteria Italia 2023, i 5 biglietti vincenti di prima categoria: vinti 5 milioni di euro a Bologna Tutti i vincitori dei biglietti di prima categoria alla Lotteria Italia 2022-2023: i numeri e i codici dei biglietti vincenti, con il primo premio da 5 milioni di euro estratto la sera del 6 gennaio 2023 durante la trasmissione RAI “I Soliti Ignoti”. Ecco dove sono stati venduti e a quanto ammontano i premi di prima categoria.

A cura di Redazione

Il primo premio da 5 milioni di euro per la Lotteria Italia 2022-2023 è stato vinto a Bologna, vinto a Roma il secondo premio da 25 milioni di euro. La Lotteria Italia, come di consueto, prevede anche altri premi di prima, seconda e terza categoria. L'estrazione dei biglietti vincenti è stata effettuata questa sera in diretta su Rai 1, durante la trasmissione "I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia", condotta da Amadeus.

Questa sera sono stati estratti anche 10 biglietti vincenti per i premi di seconda categoria, da 50mila euro e 180 premi di "consolazione" per la terza categoria, da 20mila euro. Ecco tutti i biglietti vincenti di prima categoria con i relativi premi.

5 milioni di euro per il biglietto D 271862 , venduto a Bologna

2,5 milioni di euro per il biglietto L 486158 , venduto a Roma

2 milioni di euro per il biglietto L 349605, venduto a Fonte Nuova (Roma)

1,5 milioni di euro per il biglietto E 004737, venduto a Roma

1 milione di euro per il biglietto L 492408 , venduto a Parma

Lotteria Italia 2022-2023, il primo premio da 5 milioni vinto a Bologna

Quest'anno il biglietto vincente da 5 milioni di euro della Lotteria Italia è stato vinto a Bologna, simboleggiato dall'impronta digitale. Il secondo premio con simbolo Cappello di Sherlock Holmes è stato venduto a Roma, e vale 2,5 milioni di euro euro. Il terzo premio da 2 milioni di euro, associato alla lente d'ingrandimento, invece, è stato venduto a Fonte Nuova, in provincia di roma. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro, abbinato al simbolo degli occhiali è stato vinto a Roma, e infine l'ultimo premio di prima categoria è andato a Bologna: in palio 5 milioni di euro associato al simbolo dell'impronta digitale.