Lotteria Italia, nella tabaccheria del premio da 5 milioni: “Speriamo sia andato a chi ha bisogno” Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni è stato venduto da una tabaccheria della periferia di Bologna, nella zona popolare di San Donato. La titolare: “Probabilmente è andato a chi ne ha bisogno, speriamo si ricordi di noi”.

A cura di Susanna Picone

Claudia Pini, la titolare della tabaccheria fortunata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotteria Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il biglietto più fortunato di tutti della Lotteria Italia, che vale ben 5 milioni di euro, è stato venduto nella tabaccheria in via Isabella Andreini 30/F a Bologna. "Spero che il vincitore venga a trovarmi, magari a elargirmi un piccolo riconoscimento per festeggiare insieme, spero di conoscere il milionario a cui ho fatto fare questa vincita", le prime parole di Claudia Pini, la titolare della tabaccheria fortunata.

Si tratta di una tabaccheria in zona San Donato, periferia di Bologna, una zona popolosa, non particolarmente frequentata da turisti. Possibile quindi che il primo premio sia andato a qualcuno che "ne ha bisogno", ha detto ancora la titolare davanti ai giornalisti.

"Speriamo che sia andato a qualcuno che ne ha bisogno, questa è una zona popolare – così la donna sorridendo ai giornalisti – e quindi in linea di massima è molto verosimile che il vincitore sia una persona che ne ha bisogno. Lo aspettiamo e se si ricorda di noi con una piccola mancia noi lo ringraziamo, ci fa tanto tanto piacere".

"Stiamo facendo le dovute verifiche per capire chi sia il vincitore, perché ne abbiamo venduti tanti", ha detto ancora la titolare contattata da Agipronews. "Questa – ha aggiunto – è una tabaccheria fortunata, qui si vince. Abbiamo avuto molte vincite importanti in passato, la mia è una tabaccheria storica, che esiste da generazioni. Questo posto ce l'aveva mia madre, e ancora prima mia nonna. Abbiamo fatto registrare una vincita da 100mila euro al Gratta e Vinci, c'è stata una vincita importante al Superenalotto, una quaterna secca da 200mila euro al Lotto. Ma una vincita così alta è la prima volta che ci capita, anche perché non ne abbiamo mai registrate di così importanti alla Lotteria Italia".

Claudia Pini ha anche un proprio account su Youtube, "Il salotto di Claudia", dove attraverso il "Tg Lotto" consiglia giocate ai suoi clienti.

Cinque in totale i biglietti estratti di prima categoria della Lotteria Italia. Di seguito le serie e i numeri:

1° premio – 5 milioni – D 271862 venduto a Bologna

2° premio – 2,5 milioni – L 486158 venduto a Roma

3° premio – 2 milioni – L 349605 venduto a Fonte Nuova (RM)

4° premio – 1,5 milioni – E 004737 venduto a Roma

5° premio – 1 milione – L 492408 venduto a Parma

Dieci invece i biglietti estratti di seconda categoria della Lotteria Italia, del valore di 50mila euro ciascuno. Sono infine 180 i biglietti estratti di terza categoria, del valore di 20mila euro ciascuno.