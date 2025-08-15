Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: attesa per il vertice in Alaska alle 21:30 italiane

AP Photo/Jae C. Hong

L'Alaska è stata scelta per la sua posizione unica: è lo Stato americano più vicino alla Russia, separato da pochi chilometri di mare, ed è da sempre una zona strategica sotto il profilo militare e geopolitico. Storicamente legata all'Impero russo fino al 1867, conserva ancora tracce culturali e religiose di quel passato. Ma non è solo simbolismo: qui si trovano infatti anche importanti risorse energetiche e minerarie, e lo scioglimento dei ghiacci artici sta trasformando la regione in un nuovo snodo per rotte commerciali globali. Il summit ad Anchorage assume così insomma un doppio significato: è un richiamo al passato condiviso tra le due potenze, ma anche un segnale sul futuro degli equilibri nell'Artico e nelle relazioni internazionali.