Guerra Israele-Hamas, news in diretta: ucciso Sinwar, per Netanyahu è “l’inizio della fine” del conflitto; Idf: “Intercettati 15 razzi dal Libano”

La polizia israeliana e lo Shin Bet riferiscono che un residente di Gerusalemme Est è stato arrestato dopo che è stato scoperto che stava pianificando un attacco terroristico contro familiari degli ostaggi.

Il sospettato, un 22enne di Sheikh Jarrah, stava pianificando di attaccare i civili durante uno dei raduni settimanali di Tel Aviv a sostegno degli ostaggi, come atto di vendetta per la guerra in corso tra Israele e Hamas a Gaza, e aveva tentato di entrare in contatto con agenti di Hamas in Cisgiordania e con il gruppo terroristico delle Brigate Jenin per aiutarlo a pianificare l'attacco e ottenere le armi.

L'indagine sul sospettato è stata avviata il mese scorso dallo Shin Bet e dalla divisione di Gerusalemme della polizia di Israele e l'incriminazione è prevista per oggi, come riporta il Times of Israel.