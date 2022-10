Nuovo governo Meloni, news di oggi in diretta: scontro Draghi-Meloni su Pnrr, Salvini: “Pronto a incarico di governo”, Direzione Pd alle 10

Dopo le elezioni politiche è tempo di ragionare sui possibili nomi per i Ministeri del nuovo governo. Ci vorranno ancora alcune settimane prima che il governo si insedi ufficialmente, e già impazza il totoministri per conoscere le personalità che andranno a comporre la squadra del nuovo esecutivo. Non solo Salvini, Piantedosi e Tajani per il Viminale, ma spuntano anche i nomi di Elisabetta Belloni, Stefano Pontecorvo e ancora Antonio Tajani per gli Esteri.

Adolfo Urso e Guido Crosetto alla Difesa, Siniscalco, Panetta e Leo all'Economia, mentre alla Difesa si fanno i nomi di Carlo Nordio e Giulia Bongiorno. Rasi e Ronzulli sono i nomi in lizza per il Ministero della Salute. Per il Ministero dell'Istruzione, invece, i possibili nomi sembrerebbero essere quelli di Anna Maria Bernini, Licia Ronzulli e Valentina Aprea. Ilaria Cavo e Giampaolo Rossi alla Cultura. Ma sono ancora tante le possibilità ancora da valutare.