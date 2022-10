Sondaggi politici, quasi il 70% degli elettori del Movimento 5 Stelle vuole un’alleanza col Pd Un sondaggio di Emg stima che il 68% degli elettori del Movimento 5 Stelle vorrebbe un’alleanza con il Partito Democratico, mentre tra chi vota Pd solo il 25% riabbraccerebbe volentieri Conte.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle torneranno ad allearsi? È una domanda che in tanti osservatori e non si stanno ponendo in queste ore, soprattutto dopo il risultato delle elezioni del 25 settembre, che hanno – di fatto – consegnato il Paese alla destra. Tra Conte e Letta si è rotto più di qualcosa, ma potrebbe essere lo stesso elettorato a premere per un riavvicinamento. Oggi – durante la direzione del Pd – si è fatto più volte riferimento al Movimento e in generale al tema delle alleanze, mentre il leader grillino insiste sulla sua linea possibilista: un nuovo accordo sarà valutato un domani sulla base delle idee e non delle formule, ma con una dirigenza diversa.

Se il problema è Letta, evidentemente sparirà presto, visto il suo discorso di congedo oggi in direzione. Per il Movimento 5 Stelle, però, arriva anche un'altra indicazione: secondo il sondaggio realizzato da Emg per Cartabianca, infatti, l'elettorato grillino è molto favorevole a un nuovo accordo col Pd. Il 68% di chi vota Movimento vuole che si stringa una nuova alleanza con i dem, contro il 25% dell'elettorato dello stesso Pd.

Il campo largo, invece, non convince praticamente nessuno: parliamo di un'alleanza composta da Pd, Movimento 5 Stelle e il Terzo polo di Renzi e Calenda. L'11% degli elettori dem lo vorrebbe, così come l'11% di quelli del Terzo polo. Tra i grillini la percentuale crolla al 4%. Il 43% di chi ha votato e vota Terzo polo, però, vorrebbe un riavvicinamento al Pd, ma senza grillini. Infine il 27% degli elettori del Pd non vogliono allearsi con nessuno, come il 22% di quelli del Movimento 5 Stelle.

Che ne sarà delle alleanze si vedrà nei prossimi mesi o anni, anche perché – almeno sulla carta – per Pd e 5 Stelle c'è di fronte un lungo periodo di opposizione. Talmente lungo da diventare una possibilità di rinsaldare i rapporti. Soprattutto se a chiederlo sono anche gli elettori.