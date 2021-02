Governo Draghi, mercoledì si vota la fiducia al Senato, il presidente del Consiglio: “Uniti per il rilancio del Paese”, le ultime news

Le ultime news in diretta sul governo Draghi di oggi 14 febbraio: il presidente del Consiglio e il suo governo hanno giurato ieri al Quirinale davanti al capo dello Stato. Poi Draghi è sceso a Palazzo Chigi, dove Giuseppe Conte gli ha consegnato la campanella, come da rito. Il premier uscente ha ricevuto un grande applauso da parte dei dipendenti di Palazzo Chigi, visibilmente emozionato. A Fanpage.it ha detto di non avere “nessun rammarico”. Mentre tutta l’Unione europea si congratulava con Draghi, da Merkel a Macron, ieri è andato in scena il primo Consiglio dei ministri. Mercoledì l’appuntamento per la fiducia al Senato, in attesa di conoscere la lista dei sottosegretari che verrà decisa nei prossimi giorni. L’obiettivo di Draghi è chiaro: “Uniti per mettere in sicurezza il Paese”.