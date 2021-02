La votazione su Rousseau si è chiusa con una vittoria ristretta per il Sì: il Movimento 5 Stelle, quindi, sosterrà il governo Draghi. Ma non senza conseguenze. La prima è l’annuncio dell’ex deputato Alessandro Di Battista: “Accetto la votazione ma non posso digerirla. Da tempo non sono d’accordo con le decisioni del Movimento 5 Stelle e ora non posso che farmi da parte”. Un addio o un arrivederci, che potrebbe dare coraggio a qualche altro scontento del M5s anche in Parlamento. Al momento, comunque, non dovrebbero essere in molti a seguire la strada scelta da Di Battista.

Su Rousseau hanno votato 74.537 iscritti: il 59,3%, circa 44mila, ha votato a favore. Per il ministro degli Esteri uscente, Luigi Di Maio, “la responsabilità è il pezzo della grandezza. Oggi i nostri iscritti hanno dimostrato anche una volta grande maturità, lealtà verso le istituzioni e senso di appartenenza al Paese”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, commenta: “Questa scelta è un’assunzione di responsabilità e segna l’apertura di una nuova fase in questa legislatura”. Il Pd torna ad assicurare sostegno a Draghi: “Occorre mantenere l’unità del partito in ogni passaggio fondamentale, ora Costituente riforme in Parlamento”, afferma il segretario Nicola Zingaretti.

Il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, sta lavorando in queste ore alla squadra di governo: per quanto riguarda la scelta dei ministri, sembra che l’intenzione sia quella di portare nell'esecutivo almeno per il 50% donne, anche provenienti dai partiti. Draghi non ha ancora fatto sapere quando salirà al Quirinale per sciogliere la riserva e accettare l’incarico pieno: si ipotizza che possa andare già oggi o, al più tardi, domani. Poi cosa succede? La squadra di governo dovrà giurare al Quirinale e dare vita al primo Consiglio dei ministri. Entro pochi giorni, poi, ci dovrebbe essere il voto di fiducia in Parlamento.