Garlasco, l’udienza in diretta: oggi in aula l’incidente probatorio e i risultati della perizia sul DNA di Sempio

Oggi 18 dicembre in Tribunale a Pavia si terrà l'udienza più attesa sul caso Garlasco da quando sono iniziate le indagini su Andrea Sempio. La perita super partes in aula illustrerà i risultati del suo incidente probatorio: entrerà nel dettaglio sugli esami eseguiti sulla spazzatura rinvenuta nella villetta di Garlasco il giorno dell'omicidio e soprattutto sulle sue valutazioni sulla presenza o meno del DNA di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi.
La perita Denise Albani nella sua perizia ha spiegato che c'è presenza del cromosoma Y dell'attuale indagato ma che "si tratta di aplotipi misti parziali per i quali non è possibile stabilire con rigore scientifico". Su questo materiale genetico restano dunque dei dubbi: non potranno mai capire le "modalità di deposito del materiale biologico originario", ovvero se è avvenuto per "contaminazione, per trasferimento avventizio diretto o mediato". Così come sarà impossibile chiarire con assoluta certezza quando sia avvenuta la deposizione del materiale biologico.
Oggi in aula le varie parti coinvolte (la difesa di Sempio, quella di Alberto Stasi e i legali della famiglia Poggi) depositeranno le loro consulenze e relazioni sulla perizia depositata nei giorni scorsi. Questa udienza sarà importante in vista di un eventuale processo a Sempio perché l'incidente probatorio, per definizione, è già una prova.
Andrea Sempio: "Questione DNA è stato il grosso peso sulle mie spalle in tutti questi mesi"
Andrea Sempio durante una intervista recente al programma tv "Quarto Grado" si era detto sollevato dopo il deposito della perizia della genetista Denise Albani. L'attuale indagato sa che il suo cromosoma Y trovato sulle unghie di Chiara Poggi è stato "il grosso peso sulle mie spalle in tutti questi mesi". Per poi aggiungere che i risultati ottenuti dalla perizia super partes "hanno confermato ciò che i miei consulenti sostenevano da tempo".
Le analisi sugli oggetti di Chiara Poggi
In questo periodo i consulenti della famiglia Poggi stanno procedendo a fare tutti gli accertamenti del caso sugli oggetti di Chiara Poggi che indossava quando è stata trovata morta. Ovvero un orologio, tre bracciali, una collanina con un dente di squalo, una cavigliera e due orecchini. Uno ancora sul lobo delle orecchie e un altro trovato per terra.
Di questi oggetti in 18 anni è stata analizzata solo la cavigliera: gli esami non hanno dato nessun risultato signifìcativo e il resto era stato ritenuto dal Ris non utile alle indagini e quindi mai analizzato. Ora si procederà con le analisi in una consulenza privata.
Perchè è importante per Andrea Sempio l’udienza di oggi
L'avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio, ha spiegato che farà domande alla perita Albani affinché "faccia chiarimenti sulle espressioni e termini usati nella perizia". Il legale ha tenuto a precisare che l'incidente probatorio è importante per le indagini: l'incidente probatorio è di per sé irripetibile, ovvero già da ora è una prova. Quindi non potrà essere ripetuto davanti al giudice. Per questo è fondamentale che tutti i chiarimenti "siano già a verbale" in un eventuale processo in Corte d'Assise.
Oggi l’udienza del processo per il delitto di Garlasco, cosa succede in aula
Oggi dalle 10 al Tribunale di Pavia ci sarà l'udienza sul caso Garlasco. In aula la perita super partes Denise Albani spiegherà al giudice i suoi risultati dell'incidente probatorio avviati soprattutto per fare definitivamente chiarezza sulla presenza del DNA di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi. Nella sua perizia ha spiegato anche che il cromosoma Y non è attendibile scientificamente.
Nel dettaglio la perita Denise Albani ha spiegato che c'è presenza del cromosoma Y della famiglia Sempio ma che "si tratta di aplotipi misti parziali per i quali non è possibile stabilire con rigore scientifico". Non potrà mai capire le "modalità di deposito del materiale biologico originario", ovvero se è avvenuto per "contaminazione, per trasferimento avventizio diretto o mediato". Sarà anche impossibile chiarire con assoluta certezza quando sia avvenuta la deposizione del materiale biologico. In aula spiegherà tutti i dettagli e poi si sottoporrà al botta e risposta degli avvocati di tutte le parti coinvolte.