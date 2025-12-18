Garlasco, l’udienza in diretta: oggi in aula l’incidente probatorio e i risultati della perizia sul DNA di Sempio

Chiara Poggi

Oggi 18 dicembre in Tribunale a Pavia si terrà l'udienza più attesa sul caso Garlasco da quando sono iniziate le indagini su Andrea Sempio. La perita super partes in aula illustrerà i risultati del suo incidente probatorio: entrerà nel dettaglio sugli esami eseguiti sulla spazzatura rinvenuta nella villetta di Garlasco il giorno dell'omicidio e soprattutto sulle sue valutazioni sulla presenza o meno del DNA di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi.

La perita Denise Albani nella sua perizia ha spiegato che c'è presenza del cromosoma Y dell'attuale indagato ma che "si tratta di aplotipi misti parziali per i quali non è possibile stabilire con rigore scientifico". Su questo materiale genetico restano dunque dei dubbi: non potranno mai capire le "modalità di deposito del materiale biologico originario", ovvero se è avvenuto per "contaminazione, per trasferimento avventizio diretto o mediato". Così come sarà impossibile chiarire con assoluta certezza quando sia avvenuta la deposizione del materiale biologico.

Oggi in aula le varie parti coinvolte (la difesa di Sempio, quella di Alberto Stasi e i legali della famiglia Poggi) depositeranno le loro consulenze e relazioni sulla perizia depositata nei giorni scorsi. Questa udienza sarà importante in vista di un eventuale processo a Sempio perché l'incidente probatorio, per definizione, è già una prova.