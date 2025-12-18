Perché Alberto Stasi si è presentato all’udienza in Tribunale a Pavia e l’indagato Andrea Sempio è assente

Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, si è presentato a sorpresa questa mattina al Tribunale di Pavia ad assistere all’udienza sull’incidente probatorio sul delitto di Garlasco e sull’attuale indagato Andrea Sempio. Ecco perché ha deciso di partecipare.

Nella mattinata di oggi 18 dicembre al Tribunale di Pavia a sorpresa è arrivato Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi. Un colpo di scena che non ci si aspettava nell'udienza in cui la perita super partes Denise Albani illustra i suoi risultati sull'incidente probatorio e soprattutto le sue valutazioni sulla presenza del cromosoma Y di Andrea Sempio, l'attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi in concorso con Alberto Stasi o con ignoti. Sempio è assente, ma in aula c'è Stasi. Ma perché era necessaria la sua presenza oggi?

Lo ha spiegato così il suo avvocato Antonio De Rensis ai giornalisti prima di entrare anche lui in Tribunale: ‘‘Voleva esserci perché lo riguarda e il Tribunale della Sorveglianza lo ha concesso chiedendo però non di parlare".

Ma soprattutto: "Vuole manifestare il rispetto per l'autorità giudiziaria. Credo che sia comunque l'atteggiamento giusto da tenere: rispetto e interesse. è stato un suo desiderio. Non potrà rilasciare dichiarazioni". Insomma Stasi voleva esserci perché "lo riguarda". La sensazione infatti è che se si andrà verso un processo per Andrea Sempio si andrà anche verso una revisione del processo per Alberto Stasi. Ma cosa c'è in programma oggi in Tribunale da richiedere l'interesse dell'unico condannato del delitto?

La perita super partes Denise Albani illustrerà punto per punto i suoi risultati dell'incidente probatorio. Oltre alle analisi della spazzatura (quella trovata nella villetta di Garlasco il giorno dell'omicidio e mai analizzata in 18 anni), i nuovi accertamenti genetici sono stati avviati soprattutto per dire una volta per tutte se sulle unghie di Chiara Poggi è presente o meno il DNA di Andrea Sempio, ovvero dell'attuale indagato. Nella perizia super partes del 2014 durante il processo ad Alberto Stasi il professore Francesco De Stefano trovò il cromosoma Y di Andrea Sempio ma non lo ritenne attendibile per procedere con esattezza nel fare un nome e cognome. I consulenti di Stasi prime e della Procura poi invece avevano fatto esplicitamente riferimento al nuovo indagato.

La dottoressa Albani ora nella sua perizia super partes ha confermato che c'è presenza del cromosoma Y della famiglia Sempio ma anche che "si tratta di aplotipi misti parziali per i quali non è possibile stabilire con rigore scientifico". Nello stesso tempo ha così confermato che sarà impossibile capire le "modalità di deposito del materiale biologico originario", ovvero se è avvenuto per "contaminazione, per trasferimento avventizio diretto o mediato". Così come quando sia avvenuta la deposizione del materiale biologico. In aula illustrerà tutto davanti al gip e davanti ad Alberto Stasi.