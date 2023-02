Elezioni regionali 2023, Lazio e Lombardia al voto oggi: orari dei seggi e notizie in diretta

Gli aggiornamenti in diretta sulle elezioni regionali in Lazio e Lombardia oggi, domenica 12 febbraio 2023: seggi aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Si vota anche domani, lunedì 13 febbraio, dalle 7.00 alle 15.00. I cittadini sono chiamati a eleggere il nuovo presidente e rinnovare il consiglio regionale.

In Lazio i candidati in corsa sono Francesco Rocca (centrodestra), Alessio D’Amato (Pd e Terzo Polo), Donatella Bianchi (Movimento 5 Stelle), Rosa Rinaldi (Unione Popolare) e Sonia Pecorilli (Pci).

In Lombardia si ricandida il governatore uscente Attilio Fontana per il centrodestra, in corsa anche Pierfrancesco Majorino (Pd e Movimento 5 Stelle), Letizia Moratti (Terzo Polo) e Mara Ghidorzi (Unione Popolare).

Gli ultimi sondaggi politici danno per favoriti i candidati di centrodestra, rispettivamente Francesco Rocca in Lazio e Attilio Fontana in Lombardia.

Si può votare in quattro modi differenti: per un solo candidato o per una sola lista (in questo caso il voto si estende anche al candidato collegato alla stessa), oppure votare per una lista e per un candidato associato. Alle elezioni regionali è previsto anche il voto disgiunto: si potrà votare dunque per una lista e per un candidato presidente non collegato alla lista stessa. Non è previsto il ballottaggio, vince il candidato che ottiene più voti.

