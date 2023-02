L’appello di Meloni al seggio elettorale: “Lazio e Lombardia strategiche, andate a votare” Giorgia Meloni arriva al seggio e lancia un appello agli elettori: “Spero che l’affluenza sia adeguata a una scelta come quella che si deve fare per Regioni così strategiche per una nazione. Quindi andate a votare”.

A cura di Annalisa Cangemi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lancia un appello agli elettori, e lo fa davanti al seggio, parlando con i giornalisti: "È un'elezione importante, quindi spero che l'affluenza sia adeguata a una scelta come quella che si deve fare per Regioni così strategiche per una nazione. Quindi andate a votare", ha detto arrivando al seggio all'Istituto Bachelet, al quartiere Torrino di Roma. In questo caso Meloni ha lanciato un generico appello alla partecipazione: secondo la disciplina del silenzio elettorale non si potrebbero rilasciare dichiarazioni ai cronisti a meno di 200 metri dai seggi, fare comizi o propaganda elettorale nei luoghi pubblici nel giorno del voto.

Lo spettro dell'astensionismo agita la presidente del Consiglio, anche perché il risultato di questa tornata elettorale potrebbe avere ripercussioni sul consenso del governo, che per il momento appare ancora solido. Il dato sull'affluenza preoccupa la maggioranza di centrodestra, data come favorita in entrambe le Regioni al voto, Lazio e Lombardia, dove secondo i sondaggi sono avanti rispettivamente l'ex presidente della Croce rossa Francesco Rocca e il governatore uscente Attilio Fontana.

Alle ore 12 infatti, nei 1.882 comuni al voto per le regionali di Lombardia e Lazio, l'affluenza è all'8,54%, rispetto al 19,09% delle precedenti elezioni, quando però si votò in una sola giornata. Secondo i dati del Viminale, in Lombardia (1.504 comuni su 1.504) l'affluenza è del 9,26% (nel 2018 aveva votato il 20,30%). Nel Lazio (378 comuni su 378) è del 7,49% (17,35% precedente). I seggi resteranno aperti oggi fino alle ore 23, mentre domani saranno aperti dalle 7 alle 15.

Matteo Salvini si ricorda delle regole sul silenzio elettorale, ma ciò non gli impedisce di ostentare ottimismo: "Non si può parlare nel giorno del silenzio" elettorale, "ma questo sole è ben augurante sia per la Lombardia che per il Lazio, sono sicuro che ci saranno ottimi risultati", ha detto il vicepremier e ministro per le Infrastrutture, parlando a margine delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Franco Zeffirelli oggi a Firenze.