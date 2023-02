Elezioni regionali Lazio, alle 12 l’affluenza è del 7,61%: dati in calo I seggi hanno aperto questa mattina alle 7 e chiuderanno stasera alle 23. I dati dell’affluenza mostrano un calo rispetto alle elezioni del 2018.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lazio 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alle 12 l'affluenza alle urne nel Lazio è al 7,61%. I dati, diffusi dal Viminale, riguardano 174 comuni su 378: considerando anche la Lombardia, l'affluenza è invece dell'8,9%, mentre alle precedenti elezioni è stata del 19,76%. Il dato è in forte flessione, ma bisogna considerare che nel 2018 si votò in una sola giornata, mentre in questa tornata elettorale i cittadini potranno recarsi alle urne anche domani. Secondo alcuni sondaggi più recenti, l'astensionismo al termine delle elezioni potrebbe aggirarsi intorno al 40%. Un numero molto alto, che sarebbe però in linea con quanto già accaduto alle elezioni comunali del 2022, dove tantissimi elettori non si sono recati alle urne.

I seggi hanno aperto questa mattina alle 7 e chiuderanno stasera alle 23. Domani apriranno di nuovo alle 7, per chiudere definitivamente alle 15, ora in cui comincerà lo spoglio.

Chi sono i principali candidati nel Lazio

A sfidarsi sono principalmente tre candidati: Francesco Rocca, ex presidente della Croce Rossa Italiana, concorre per il centrodestra, l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato per il centrosinistra, mentre la giornalista Donatella Bianchi è candidata con il movimento 5 Stelle. Tutti e tre i candidati hanno votato nei seggi di Roma Nord.

Quali sono le liste che appoggiano i candidati

La giornalista Donatella Bianchi è appoggiata dal Movimento 5 Stelle e dal Polo Progressista. Il dem Alessio D'Amato è invece sostenuto da Sinistra e Verdi, +Europa, Lista Civica D'Amato, Terzo Polo, Psi, Demos, Partito democratico. Il candidato del centrodestra ed ex presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca è invece sostenuto dalle liste Noi moderati, Lista civica Rocca, Fratelli d'Italia, Udc, Lega e Forza Italia.