Regionali Lazio: Bianchi, Rocca e D’Amato votano tutti a Roma Nord Alessio D’Amato vota nel seggio di largo Castelserpio, Francesco Rocca a quello di via Vallombrosa, mentre Donatella Bianchi nel liceo De Sanctis di via Malvano.

A cura di Natascia Grbic

Aperte le urne: da questa mattina alle 7 il Lazio è chiamato al voto per eleggere la nuova presidenza della Regione Lazio. In lizza tre candidati: Francesco Rocca per il centrodestra, Alessio D'Amato per il centrosinistra e Donatella Bianchi per il Movimento 5 Stelle. Le urne sono aperte oggi fino alle 23 e domani fino alle 15: dopodiché si procederà allo spoglio dei voti per vedere chi vincerà la competizione elettorale. Sono quattro milioni e 815mila i cittadini chiamati a votare per il rinnovo del governo regionale: anche se c'è da capire quanto peserà l'astensionismo, che alcuni sondaggi danno intorno al 40%.

E ovviamente tra i cittadini andranno a votare anche i candidati. Tutti e tre voteranno a Roma Nord: l'ex presidente della Croce Rossa voterà nel seggio di via Vallombrosa, l'attuale assessore alla Sanità nel seggio di largo Castelserpio, a Labaro, mentre Bianchi nel liceo De Sanctis di via Malvano, lungo la Cassia.

Oltre al Lazio è chiamata a votare per il rinnovo del governo regionale anche la Lombardia. Qui il centrosinistra è alleato con il Movimento 5 Stelle, mentre il Terzo Polo farà una corsa a sé con la sua candidata Letizia Moratti. Il contrario di quanto è avvenuto nel Lazio, dove nonostante la positiva esperienza di governo regionale, i dem e i pentastellati andranno separati.

Donatella Bianchi è appoggiata dal Movimento 5 Stelle e dal Polo Progressista. Alessio D'Amato è invece sostenuto da Sinistra e Verdi, +Europa, Lista Civica D'Amato, Terzo Polo, Psi, Demos, Partito democratico. Il candidato del centrodestra Francesco Rocca è invece sostenuto dalle liste Noi moderati, Lista civica Rocca, Fratelli d'Italia, Udc, Lega e Forza Italia.