Elezioni regionali 2023, gli orari dei seggi in Lazio e Lombardia oggi 12 febbraio Oggi, domenica 12 febbraio 2023, si svolgono le elezioni regionali in Lazio e Lombardia. I seggi aprono alle ore 7 e chiudono alle ore 23. Si potrà votare anche domani, lunedì 13 febbraio 2023, quando i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15.

A cura di Luca Pons

Per le elezioni regionali in Lazio e Lombardia i seggi aprono oggi, domenica 12 febbraio 2023, alle ore 7, e chiudono alle ore 23 questa sera. Le elezioni si terranno su due giorni: si vota anche domani, lunedì 13 febbraio 2023. Domani i seggi saranno aperti dalle ore 7 all ore 15. Andando alle urne, cittadini e cittadine di Lombardia e Lazio sono chiamati a eleggere un nuovo (o una nuova) presidente di Regione e a rinnovare il consiglio regionale.

Nel Lazio, la lista completa dei candidati vede in tutto sei contendenti per la carica di presidente di Regione. Francesco Rocca, ex presidente della Croce Rossa Italiana, è candidato con il centrodestra. Alessio D'Amato, già assessore regionale alla Sanità, si candida per Partito democratico e Terzo polo di Azione e Italia viva. La giornalista Donatella Bianchi, già presidente del Wwf Italia, è la candidata di Movimento 5 stelle e Polo progressista. Si candidato anche Rosa Rinaldi per Unione popolare, Sonia Pecorilli del Partito comunista italiano e Fabrizio Pigalberi, sostenuto dalle liste Quarto polo e Insieme per il Lazio.

In Lombardia, invece, i nomi nell'elenco dei candidati sono quattro. Attilio Fontana, il presidente uscente, si ripresenta con il centrodestra. Pierfrancesco Majorino è sostenuto da Partito democratico e Movimento 5 stelle, mentre la ex assessora regionale al Welfare ed ex sindaca di Milano Letizia Moratti è la candidata di Azione e Italia viva. Infine si presenta anche Mara Ghidorzi, con Unione popolare

Elezioni regionali 2023, a che ora aprono i seggi in Lazio e Lombardia oggi

Oggi, domenica 12 febbraio 2023, per le elezioni regionali di Lazio e Lombardia i seggi aprono alle ore 7 di mattina. Da quell'ora sarà possibile recarsi al proprio seggio – l'indirizzo è indicato sulla tessera elettorale – ed esprimere il proprio voto. Per votare è necessario avere con sé anche la propria carta d'identità, che deve essere in corso di validità, cioè non scaduta.

A che ora chiudono i seggi domenica 12 febbraio

I seggi elettorali per le elezioni regionali in Lazio e Lombardia resteranno aperti fino alle ore 23 di domenica 12 febbraio 2023. Sarà possibile recarsi a votare fino a quel momento, dalle 7 di mattina, senza interruzioni nel corso della giornata.

I seggi riapriranno domani, lunedì 13 febbraio 2023. Resteranno aperti per la metà del tempo rispetto alla giornata di domenica: infatti, lunedì saranno aperti dalle ore 7 alle ore 15. Anche per andare a votare lunedì è necessario ricordare di portare con sé la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido, come la carta d'identità.