video suggerito

Basilicata, chi sono i cinque “impresentabili” indicati dall’Antimafia alle elezioni regionali La commissione Antimafia ha segnalato i nomi degli impresentabili per le elezioni regionali in Basilicata: Angelo Antenori, Vincenzo Clemente e Vincenzo Piro per il centrodestra, e Lucio Libonati e Livio Valvano per il centrosinistra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mancano appena dieci giorni al voto in Basilicata, per il rinnovo del Consiglio regionale, e la commissione parlamentare Antimafia ha segnato cinque nomi "impresentabili". Tre appartengono all'area di centrodestra e due a quella del centrosinistra e non potranno partecipare alla corsa per violazioni del codice di autoregolamentazione. Sono: Angelo Antenori (Orgoglio lucano), Vincenzo Clemente (Udc-Dc con Rotondi-Popolari Uniti) e Vincenzo Piro (Forza Italia) per il centrodestra, mentre Lucio Libonati e Livio Valvano (entrambi con la lista Avs-Si-Psi) per il centrosinistra.

La commissione ha precisato le motivazioni che l'hanno portata a fare il nome di ciascun candidato. Per Antori ha segnalato un "decreto del gip presso il tribunale di Potenza" con cui "è stato disposto il giudizio (dibattimento in corso di svolgimento) per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio". Per Clemente, invece, il giudizio è stato disposto "per corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio". E ancora: "Con decreto del gip presso il tribunale di Lagonegro (Potenza) è stato disposto il giudizio (dibattimento in corso di svolgimento) per autoriciclaggio" per quanto riguarda Piro, che è anche consigliere regionale uscente.

Passando all'area di centrosinistra, per Libonati il giudizio è stato disposto "per concorso in accesso abusivo a un sistema informatico o telematico". Infine, per Valvano "per concorso in induzione indebita a dare o promettere utilità e con decreto del gip presso il tribunale di Potenza è stato disposto altresì il giudizio (dibattimento in corso di svolgimento) per concorso in turbata libertà degli incanti".

Leggi anche Come è andato a finire il rebus alleanze in Basilicata per le elezioni regionali

Le elezioni sono in programma domenica 21 e lunedì 22 aprile. I candidati in corsa per la presidenza della Regione Basilicata sono tre. Il governatore uscente Vito Bardi (Forza Italia), sostenuto dalla coalizione di centrodestra che comprende Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc-Democrazia Cristiana-Popolari Uniti, Azione e le liste civiche La Vera Basilicata e Orgoglio Lucano. Il presidente della provincia di Matera e sindaco di Montalbano Jonico Piero Marrese (Pd) è riuscito a fare convergere su di lui il sostegno del campo progressista, con le liste Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra-Partito Socialista Italiano-Basilicata Possibile e le civiche Basilicata Unita e Basilicata Casa Comune, guidata da Angelo Chiorazzo. Infine, Eustachio Follia è sostenuto da Volt.