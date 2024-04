video suggerito

Quando sapremo i risultati definitivi alle elezioni in Basilicata 2024 Le elezioni regionali 2024 in Basilicata si sono concluse: i seggi sono chiusi e i primi instant poll assegnano un forte vantaggio al presidente uscente Vito Bardi (centrodestra) sugli altri due candidati, Piero Marrese ed Eustachio Follia. Ecco quando arriveranno i risultati definitivi.

A cura di Luca Pons

Seggi chiusi in Basilicata: le operazioni di voto sono terminate e in tutta la Regione inizia lo spoglio. Il primo instant poll, curato da Yoodata, ha dato il presidente Vito Bardi del centrodestra in forte vantaggio: avrebbe preso tra il 53 e il 57% dei voti, mentre lo sfidate Piero Marrese (presidente della provincia di Matera, candidato unitario del centrosinistra) si sarebbe fermato tra il 41 e il 45%. Eustachio Follia, giornalista e candidato di Volt, avrebbe preso invece tra l'1 e il 3% dei voti. I risultati definitivi, che si possono consultare sulla piattaforma ufficiale Eligendo, arriveranno man mano che lo spoglio prosegue.

In tutto, la legge prevede che i seggi possano metterci al massimo dodici ore a completare lo scrutinio. Questo significa che, considerando i tempi tecnici per chiudere effettivamente i seggi e iniziare lo spoglio, in teoria tutte le operazioni dovrebbero concludersi entro le prime ore dopo la mezzanotte di oggi. Man mano che i risultati ufficiali arrivano, però, diventerà anche più semplice fare delle previsioni affidabili.

Infatti, se risultasse che il primo instant poll è stato accurato, è probabile che il distacco tra Bardi e Marrese sarà piuttosto evidente fin dalle prime fasi dello spoglio. Gli esperti di statistica che seguono le elezioni, in questo caso, dovrebbero riuscire a fare delle proiezioni piuttosto precise prima che lo scrutinio sia del tutto completato in ogni sezione. Se così sarà, è possibile che già entro questa sera ci sarà un risultato chiaro per le regionali in Basilicata, che sarà poi confermato in modo ufficiale nella notte.

Per il momento, però, tutti i dati che abbiamo a disposizione sono quelli degli instant poll. Le previsioni riguardano anche i risultati dei partiti: secondo le stesse stime di Yoodata, il primo partito della Regione sarebbe Fratelli d'Italia, con un risultato tra il 23 e il 27% dei voti. Molto distaccato ci sarebbe poi il Partito democratico con il 15-19%, mentre il Movimento 5 stelle si sarebbe fermato poco sotto, al 14-18%. Si confermerebbe il momento positivo di Forza Italia (partito di Bardi) che avrebbe preso addirittura tra il 12 e il 16%, mentre la Lega si sarebbe fermata al 4-8% dei consensi.

L'instant poll considera anche il risultato di Basilicata casa comune, la lista di Angelo Chiorazzo che si era schierata a supporto di Marrese e che avrebbe ottenuto tra il 4 e il 6% dei voti. Infine, Volt avrebbe preso l'1-3%. Con il passare delle ore ci saranno anche dei risultati più chiari per le forze politiche, incluse quelle non elencate dall'instant poll, come Azione di Carlo Calenda (che appoggiava Bardi) o Alleanza Verdi-Sinistra, che sosteneva Marrese.