Elezioni Basilicata 2024, i risultati in diretta: seggi aperti fino alle 15:00, poi lo spoglio in tempo reale

I risultati delle elezioni regionali in Basilicata 2024 in diretta oggi subito dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15:00 di lunedì 22 aprile 2024. Dopo le ore 15:00 lo spoglio delle schede in tempo reale, i primi exit poll e le prime proiezioni sul voto alle regionali. Nella giornata di ieri, alle 23, è stata registrata una affluenza del 37,74%.

A candidarsi alle elezioni in Basilicata 2024 il governatore uscente Vito Bardi per il centrodestra, Piero Marrese per il centrosinistra e Eustachio Follia, candidato di Volt. È possibile votare per un solo candidato presidente oppure per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato presidente associato). In Basilicata la legge elettorale prevede il turno unico, quindi a vincere sarà il candidato più votato, e non è previsto il voto disgiunto.

Elezioni regionali in Basilicata, risultati e ultime news:

09:00 Come si vota alle elezioni in Basilicata 2024 Per le elezioni in Basilicata è previsto un turno unico, quindi non ci saranno ballottaggi: verrà eletto il candidato presidente che prenderà più voti, mentre degli altri candidati viene eletto consigliere solo lo sfidante che per numero di preferenze segue il vincitore. Si può votare solo per il candidato presidente, oppure solo per una lista: nel secondo caso il voto andrà anche al candidato. L'elettore può anche esprimere una preferenza all'interno della lista prescelta e votare anche per il candidato presidente, su un’unica scheda. Non è consentito invece il voto disgiunto, cioè votare per una lista e per un candidato presidente non collegati fra loro. Nelle urne è ammessa la doppia preferenza di genere. A cura di Annalisa Cangemi 08:00 L'affluenza per le elezioni regionali in Basilicata città per città Ieri nella domenica del voto per le elezioni regionali in Basilicata l'affluenza è stata del 37,74% dei circa 568mila aventi diritto. Nella provincia di Potenza ha votato il 36,31 per cento degli elettori; in quella di matera Matera il 40,98 per cento. Nelle due città capoluogo, Potenza e Matera, l'affluenza è stata rispettivamente del 49,92% e del 41,66%. Solo alla chiusura delle urne si potrà fare un confronto definitivo di questa tornata elettorale con il risultato di cinque anni fa, in cui si registrò un'affluenza del 53,52 per cento. Tre i candidati alla carica di presidente: il governatore uscente Vito Bardi (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Azione, Orgoglio lucano, La vera Basilicata); Eustachio Follia (Volt); Piero Marrese (Pd, Movimento 5 stelle, Basilicata casa comune, Basilicata unita, Avs-Europa verde-Sinistra italiana-Psi-La Basilicata possibile). A cura di Annalisa Cangemi 07:30 Gli ultimi dati sull'affluenza alle urne Urne aperte dalle 7 in Basilicata per il secondo giorno di voto per il rinnovo del Consiglio regionale e per il presidente di Regione. I seggi saranno aperti fino alle 15, subito dopo inizierà lo spoglio delle schede. I candidati alla presidenza della Regione sono tre: il governatore uscente Vito Bardi per il centrodestra, Piero Marrese per il centrosinistra (compreso il M5s) ed Eustachio Follia, candidato di Volt. Nella giornata di ieri, alle 23, è stata registrata una affluenza del 37,74%. A cura di Annalisa Cangemi 07:00 Seggi aperti per le elezioni regionali in Basilicata 2024 Da questo momento sono aperti i seggi per le elezioni regionali 2024 in Basilicata. Si potrà andare alle urne per le prossime otto ore: i seggi chiuderanno alle ore 15 e da quel momento inizierà lo spoglio. Dopodiché, inizieranno ad arrivare in diretta i primi risultati. A cura di Luca Pons 06:30 Quali documenti portare ai seggi Chi va a votare per le regionali in Basilicata dovrà avere con sé due documenti al seggio: la tessera elettorale, senza la quale è impossibile partecipare al voto, e un documento di identità. Sono validi sia la carta d'identità che tutti gli altri documenti di riconoscimento che abbiano un foto, come il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, ma anche il libretto di pensione, il porto d'armi p una tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale (se c'è una foto). Se la tessera elettorale è piena, ovvero non c'è nessuno spazio vuoto in cui inserire un nuovo timbro, dovrà essere rinnovata recandosi all'ufficio elettorale del Comune di residenza. A cura di Luca Pons 06:14 A che ora aprono i seggi e a che ora chiudono oggi lunedì 22 aprile Per le regionali in Basilicata i seggi apriranno alle ore 7 di oggi, lunedì 22 aprile 2024. Chiuderanno alle ore 15, quando termineranno definitivamente le operazioni di voto. In tutti i seggi lo spoglio partirà immediatamente, e dovrebbe concludersi nel giro di poche ore. Prima della notte dovrebbe già emergere un risultato, mentre per completare lo scrutinio i collegi avranno dodici ore di tempo in tutto. A cura di Luca Pons 06:01 I risultati delle elezioni in Basilicata 2024 in diretta, le ultime news sul voto alle regionali Oggi, lunedì 22 aprile 2024, è l'ultimo giorno di votazioni per le elezioni regionali in Basilicata. Dopo la chiusura dei seggi inizierà immediatamente lo spoglio, e il risultato dovrebbe essere noto entro la sera. I sondaggi della vigilia davano come leggermente favorito il candidato del centrodestra Vito Bardi, ma fino a quando i seggi sono aperti non ci saranno indicazioni su come sta andando davvero la votazione. A cura di Luca Pons