Elezioni regionali 2023, quando arrivano i dati dell’affluenza in Lazio e Lombardia Oggi urne aperte in Lazio e Lombardia per eleggere il nuovo presidente di regione e rinnovare il consiglio regionale. Si vota anche domani, lunedì 13, dalle 7 alle 15. Il primo dato sull’affluenza arriverà alle 12 di oggi.

A cura di Annalisa Cangemi

Si sono aperti questa mattina i seggi per le elezioni regionali in Lazio e Lombardia, e resteranno aperti fino alle 23 di oggi e poi di nuovo dalle 7 di domani, lunedì 13 febbraio, fino alle 15: sono chiamati al voto oltre 12,8 milioni di cittadini per eleggere il nuovo presidente di Regione e rinnovare il consiglio regionale.

Nelle ultime tornate elettorali nelle due Regioni oggi al voto c'era stata una concomitanza con le elezioni politiche, un elemento che può aver inciso sull'affluenza, cioè sul numero di persone che si recano a votare presso i seggi elettorali. Si prevede quindi che sia in Lombardia che in Lazio si assisterà a un calo di affluenza, rispetto al dato di cinque anni fa.

Nel Lazio i tre candidati principali alla presidenza sono l'ex presidente della Croce rossa Francesco Rocca, appoggiato dal centrodestra, l’assessore alla Sanità uscente Alessio D’Amato, sostenuto dal centrosinistra e da Azione-Italia viva, e la giornalista Rai Donatella Bianchi, candidata con il Movimento 5 Stelle. In Lombardia i candidati in corsa sono quattro: oltre al governatore uscente Fontana, sostenuto dal centrodestra, troviamo l'ex vicepresidente Letizia Moratti, appoggiata dal Terzo Polo, Pierfrancesco Majorino, candidato del Partito Democratico e del M5s, e Mara Ghidorzi di Unione Popolare.

Leggi anche Il Parlamento non nomina la commissione antimafia: nessun controllo sulle elezioni regionali

Alle scorse elezioni regionali nel Lazio, nel 2018, ha votato il 66,5% degli aventi diritto, in calo rispetto al 72% del 2013. In Lombardia , alle elezioni regionali del 2018, l'affluenza si era attestata poco sopra il 73%, mentre la volta precedente, nel 2013, c'era stata un'affluenza del 76,73%.

I primi dati non arriveranno prima di domani, subito dopo la chiusura dei seggi: alle 15:00 di lunedì potranno essere diffusi i primi exit poll, cioè i sondaggi che sono stati effettuati tra gli elettori, subito dopo aver votato ed essere usciti dal seggio elettorale, somministrando un questionario a un campione rappresentativo di votanti (viene chiesto di riportare il voto che si è espresso nella cabina elettorale, indicando anche l’età e il sesso). Per le prime proiezioni, ovvero le stime vere e proprie del risultato finale basate sui dati reali dello scrutinio, si dovrà attendere un po' di più.

Quando arriva il dato dell'affluenza alle urne del 12 febbraio

Il primo dato sull'affluenza per le regionali in Lombardia e Lazio sarà diffuso alle ore 12 di questa mattina, e sarà pubblicato sul sito del Viminale. Un secondo dato verrà poi divulgato alle ore 19 di oggi. Un terzo aggiornamento sull'affluenza arriverà alle ore 23 di questa sera. Poi il ministero dell'Interno comunicherà il dato ufficiale sull'affluenza domani, alla chiusura dei seggi alle 15.

Quando conosceremo i dati definitivi dell'affluenza alle regionali 2023

I risultati definitivi nelle due Regioni non si conosceranno prima di domani sera, visto che le urne rimarranno aperte anche nella giornata di lunedì dalle 7 alle 15. Ma già nel pomeriggio, intorno alle 18, sarà possibile avere un dato abbastanza consolidato, visto che secondo i sondaggi non dovrebbero esserci sorprese, sia in Lazio che in Lombardia.