Elezioni 2022, ultime notizie. Calenda: “Io premier se Draghi indisponibile”. Berlusconi a Meloni: “Nodo premiership non interessa”

Le ultime notizie in diretta sulle elezioni politiche del 25 settembre 2022, gli schieramenti e le alleanze in vista del voto per il Parlamento. Oggi Letta alla direzione nazionale del PD allargata ai gruppi parlamentari: "Non ci sarà un pareggio, o noi o Meloni. Nessun pentimento per il governo con M5S". Matteo Renzi potrebbe convocare stasera una riunione dei gruppi parlamentari di Italia Viva. Azione e +Europa, che hanno presentato il manifesto del Fronte Repubblicano, aprono al PD.

Intanto nella coalizione di centrodestra Meloni lancia ultimatum agli alleati: "Se non ci dovessimo mettere d'accordo sulla premiership non avrebbe senso andare al Governo insieme". Salvini: "Chi prende un voto in più vince e sceglie il premier": Berlusconi: "Non riesco ad appassionarmi a questo problema, e non credo appassioni gli italiani". E aggiunge: "Io Presidente del Senato? Non sono interessato". Anche la ministra Mara Carfagna abbandona Forza Italia dopo Gelmini e Brunetta.

