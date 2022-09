Elezioni politiche 2022, ultime notizie: Salvini benedice Meloni premier

La campagna elettorale si avvia verso i suoi giorni più caldi. Dopo il confronto tra Letta e Meloni di due giorni fa, dai toni morbidi e non belligeranti, il dibattito elettorale si alimenta di frecciate a distanza tra i vari leader. Quella del 13 settembre è stata la giornata del duello a distanza tra Carlo Calenda e Luigi Di Maio, con il leader di Azione che ha pubblicamente invitato gli elettori a scegliere l'elettorato come si trattasse di un colloquio di lavoro, guardando il curriculum dei candidati: "Non assumete un venditore di bibite". Il riferimento all'attuale Ministro degli Esteri, se pure non esplicitato, è parso chiaro da subito, tanto che Di Maio ha risposto a Calenda prima su Facebook ("ti devi vergognare, anche i venditori di bibite hanno una dignità"), poi nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage.it: "Il classismo e il razzismo sui lavoratori mi fanno schifo – ha detto Di Maio, sottolineando che molte persone con il lavoro di steward – ci mandano avanti le famiglie".

La giornata, che ha visto approvato alla camera il decreto Aiuti bis, si è chiusa con la benedizione definitiva di Matteo Salvini a Giorgia Meloni. Il leader della Lega ha detto sì a Meloni premier nel caso in cui la coalizione di centrodestra dovesse vincere alle elezioni: "È il bello della democrazia".

Sempre nella serata del 13 settembre è emerso il caso fondi russi, in seguito alla pubblicazione di un articolo del Washington Post in cui si mostrano i dati di finanziamenti a partiti esteri da parte del Cremlino, tra cui Albania, Montenegro, Madagascar e, "potenzialmente", Ecuador. Sempre a Cartabianca Letta ha chiesto chiarezza: "Gl italiani prima di andare al voto sappiano se partiti politici di questo Paese siano stati finanziati da una potenza, la Russia, che oggi è contro l'Europa, ha invaso l'Europa. Quindi noi chiediamo al governo italiano di dare le informazioni, che il Copasir intervenga". Nelle prime ore del mattino arriva una nota della Lega: