Meloni risponde all’intervista a Letta su Fanpage.it: “Sereno Enrico, il 25 settembre si avvicina” È arrivata subito la risposta di Giorgia Meloni all’intervista del direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato, a Enrico Letta: “C’è pericolo solo per il sistema di potere del Pd”.

A poche ore dalla pubblicazione dell'intervista del segretario del Partito democratico Enrico Letta con il direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato, arriva la replica di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha diffuso un video in risposta al segretario dem, citando uno dei passaggi dell'intervista video. Si tratta, anche in questo caso, del punto focale della campagna elettorale del Pd, ovvero il fatto che la destra – e Meloni nello specifico – rappresentino un pericolo per la società e per questo non debbano governare il Paese.

Nell'intervista, Letta dice che un governo di destra potrebbe essere un "pericolo", perché "portano avanti idee discriminatorie verso una parte importante della nostra società. Ma questo riguarda gli elettori italiani, che devono prendere atto di questo pericolo". La risposta di Letta – appunto – ricalca il punto centrale della campagna del Pd, che distingue il centrosinistra e il centrodestra nei cartelloni rossi e neri che nelle ultime settimane sono stati affissi un po' ovunque.

La risposta della leader di Fratelli d'Italia è arrivata sul suo profilo Instagram: "Un governo di centrodestra è pericoloso solo per il sistema di potere del Pd. È pericoloso per chi ha creduto che, in Italia, chi è di sinistra dovesse avere più diritti degli altri – dice Giorgia Meloni, dopo aver ascoltato il passaggio dell'intervista che viene messa in pausa nel video che lei condivide per replicare – Perché sì, noi vogliamo costruire un'Italia in cui tutti abbiano le stesse opportunità, indipendentemente dalla tessera di partito che hanno in tasca".

"Sereno Enrico, si avvicina il 25 settembre" ha concluso Meloni, citando la famosa frase pronunciata da Matteo Renzi nei confronti dello stesso Letta ("Enrico, stai sereno") nel gennaio 2014, pochi mesi prima della fine del governo Letta e della nomina dello stesso Renzi come presidente del Consiglio al suo posto.