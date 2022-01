Elezione Presidente della Repubblica 2022, diretta terza votazione per il Quirinale: FdI assente a prima chiama

Quirinale 2022, le news di oggi 26 gennaio 2022 sull'elezione del nuovo Presidente della Repubblica in diretta, anche il terzo scrutinio a Montecitorio sarà una fumata nera: i partiti voteranno scheda bianca come nel primo e secondo scrutinio. I parlamentari di Fratelli d'Italia assenti alla prima chiama. Impazza il totonomi per il successore di Sergio Mattarella. Iniziato il terzo scrutinio nell'Aula di Montecitorio con il Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali, con Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati.

In programma oggi il "conclave" tra centrosinistra e centrodestra dopo la bocciatura dei tre nomi proposti dal cdx – Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. "Spero che Conte e Letta non si fermino solo ai no", ha dichiarato Matteo Salvini, aggiungendo: "Maria Elisabetta Casellati? Immagino sia a disposizione". Conte: "Non è il momento di muro contro muro". Renzi: "Nomi centrodestra di livello, ma non li voteremo". Si continua a fare il nome di Casini come possibile punto di mediazione. Sullo sfondo resta Mario Draghi.

