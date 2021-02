Ieri Italia viva ha messo sul tavolo del confronto politico tra le forze di maggioranza la proposta di una commissione bicamerale sulle riforme e sul Recovery fund, ipotizzando di affidarne la guida al centrodestra. L'idea è stata avanzata da Giachetti, e ha incontrato il plauso del leader di Cambiamo Toti, che l'aveva lanciata due giorni fa. Il tentativo naturalmente è quello di fare l'occhiolino a Forza Italia, per una maggioranza più ampia, perché quella attuale fatica a trovare la quadra e rischia di incagliarsi sui programmi, prima ancora che sulle poltrone.

Per Forza Italia però si tratta di una proposta tardiva. "Bicamerale ? È nella nostra proposta, quella di farne una per il Recovery, ma il governo non ha mai voluto", ha detto il numero due di FI Antonio Tajani, ospite di Agorà su Rai 3. E in effetti già a novembre Tajani diceva: "Il governo è in forte ritardo sulla presentazione dei progetti legati al Recovery fund. Proponiamo una bicamerale per proporre proposte".

Critica anche Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia: "Pacco, doppio pacco e contro paccotto. Nessuna preclusione da parte nostra a parlare di riforme e di Recovery. La bicamerale, poi, l'abbiamo chiesta noi per primi da mesi. Ma ora non è forse un po' troppo tardi per una proposta del genere? Non siamo ipocriti. I tempi di lavoro delle bicamerali sono noti e noi tempo non ne abbiamo, perché l'Europa non aspetta e i mercati internazionali sono spietati. Non vorrei che la proposta di offrire la presidenza di questa fantomatica bicamerale alle opposizioni sia solo un doppio pacco per rendere meno indigesto agli italiani il pacco del Conte tre".