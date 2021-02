Mattarella domani incaricherà Mario Draghi di formare un nuovo governo. Lo ha annunciato lo stesso presidente della Repubblica, spiegando nel suo discorso dopo il colloquio con il presidente della Camera Fico che avrebbe incaricato presto un nuovo esecutivo di "alto profilo", che non debba identificarsi "in alcuna forza politica". Mattarella ha chiesto a tutte le forze politiche di sostenere questo nuovo governo in Parlamento, poi il suo portavoce, Giovanni Grasso, ha annunciato la convocazione del professor Mario Draghi, domani alle 12 al Quirinale, con ogni probabilità per chiedergli di formare questo nuovo governo di responsabilità nazionale.

Una volta incaricato da Mattarella, Draghi dovrà provare a formare un nuovo governo e quindi scegliere una squadra di ministri e sottosegretari, che potranno essere tecnici o politici. Ma soprattutto Draghi dovrà verificare che ci sia in Parlamento una maggioranza pronta a sostenerlo, che potrà venire da diverse parti politiche. Matteo Renzi non ha mai nascosto la sua stima nei confronti dell'ex presidente della Bce, così come da Forza Italia ci sarà un appoggio probabile ad un governo guidato da Draghi. Da verificare l'appoggio del Partito Democratico, che non sembra comunque in discussione, mentre da Lega e Fratelli d'Italia non sono arrivate aperture. Il Movimento 5 Stelle, ma soprattutto l'ala dibattistiana, potrebbe essere il primo oppositore alla guida di Draghi. Proprio Di Battista ha subito rilanciato su Facebook il titolo di un suo articolo in cui definiva Draghi "l'apostolo delle élite".

Chi è Mario Draghi: l'ex numero uno della Bce che da mesi viene chiamato in causa

Mario Draghi è un economista, accademico, banchiere e dirigente pubblico italiano. Draghi ha studiato e si è formato prima all'università La Sapienza di Roma e poi si è specializzato al Mit di Boston. Prima professore universitario, poi, negli anni '90, diventa alto funzionario del ministero del Tesoro. Nel 2005 viene nominato governatore della banca d’Italia, diventa componente del consiglio direttivo e del consiglio generale della Banca centrale europea, ma anche del cda della Banca dei regolamenti internazionali. È stato presidente del Financial Stability Forum e del Financial Stability Board. E ancora è stato direttore esecutivo per l’Italia della Banca mondiale e nella Banca asiatica di sviluppo. Infine, dal 2012 al 2019, Draghi ha ricoperto la carica di Presidente della Banca centrale europea.