Matteo Renzi è intervenuto a Cartabianca per parlare della crisi di Governo e ha subito attaccato il presidente del Consiglio: "Secondo me Conte ha trovato i numeri per un nuovo Governo", ha detto Renzi alla luce delle dichiarazioni degli ultimi giorni. Sul Recovery plan ancora non ci siamo, secondo il leader di Italia Viva manca ancora il Mes, ed è fondamentale. Poi ha attaccato i 5 Stelle, alleati di Governo: "Noi siamo l'unico partito che le poltrone le lascia, quelli che erano entrati in parlamento per fare la rivoluzione oggi stanno abbarbicati alle poltrone".