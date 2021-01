La crisi di Governo è sempre più vicina, ormai sembra impossibile che si possa tornare indietro. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Cartabianca ha puntato il dito contro il presidente del Consiglio Conte: "Secondo me ha trovato i numeri per un nuovo Governo", viste le dichiarazioni degli ultimi giorni, nelle quali Conte ha fatto sapere che non ci sarà un nuovo esecutivo con Italia Viva se questo verrà messo in crisi da Renzi. "Quando avevamo posto dei problemi sul Recovery plan ci davano degli irresponsabili, ora tutti sono d'accordo che servono più investimenti e meno bonus", ricorda il senatore fiorentino. "Ma manca ancora il Mes, che Conte non vuole prendere".

Non si può andare avanti così, secondo Renzi. "Qui siamo a un bivio, o noi prendiamo e finalmente siamo convinti che questi due anni e mezzo sono l'ultima occasione per rimettere in piedi l'Italia grazie ai soldi dell'Europa, sennò non possiamo continuare a vivacchiare". Per l'ex presidente del Consiglio "non basta il Recovery plan, servono scelte chiare, andiamo sul lavoro o continuiamo con il reddito di cittadinanza?".

Sull'ipotesi di un nuovo Governo senza Italia Viva, il senatore ha commentato: "Ieri Casalino ha detto asfaltiamo Renzi in aula, un nuovo Governo merita il nostro rispetto, ma io non sono disponibile ad essere complice del più grande sperpero di denaro pubblico della storia repubblicana". Renzi ha attaccato duramente il Movimento 5 Stelle, oggi al Governo con Italia Viva: "Noi siamo l'unico partito che le poltrone le lascia, quelli che erano entrati in parlamento per fare la rivoluzione oggi stanno abbarbicati alle poltrone".