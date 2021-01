Via libera a un governo formato dai responsabili. Allo stesso tempo, non si deve andare "dietro le farneticazioni di Renzi". Lo ha detto l'ex deputato del Movimento Cinque Stelle, Alessandro Di Battista in un'intervista con La Stampa. Colloquio in cui ribadisce anche che, nella caccia ai responsabili, ci sono comunque dei paletti: "Con chi è sotto indagine per associazione a delinquere nell'ambito di un'inchiesta di ‘ndrangheta non si parla. Punto. Tutti sono innocenti fino a sentenza definitiva, ma non tutti possono essere interlocutori in questa fase. Si cerchino legittimamente i numeri in Parlamento tra chi non ha gravi indagini o condanne sulle spalle", ha affermato, chiudendo quindi definitivamente all'Udc dopo la notizia del coinvolgimento dell'ex segretario Lorenzo Cesa nell'indagine per ‘ndrangheta.

Tornando a parlare di Matteo Renzi, invece, ha sottolineato: "Rappresenta ciò che è rimasto del Giglio magico, il peggio dell'establishment politico. Un governo senza Renzi val bene una messa. Quindi ben vengano anche Ciampolillo e la Rossi". Evitare una riapertura a Italia Viva, quindi, ed evitare allo stesso tempo le elezioni anticipate: "Il Paese in questo momento non si può permettere di andare alle elezioni. Siamo in piena pandemia e ci sono mille problemi: dal rischio contagio ai seggi al fatto che gli italiani non apprezzerebbero certo di andare a votare per una crisi di governo in un momento tanto delicato a causa del Covid e delle sue drammatiche conseguenze economiche".