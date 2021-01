"Esultare per questa fiducia mi sembra troppo. La situazione è drammatica nel Paese. Senza una visione non basteranno i voti dei transfughi per affrontare la crisi più difficile del Dopoguerra": lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, esponente del Partito democratico, in un'intervista a Repubblica. Proprio in riferimento al suo partito, ha proseguito: "Non è con la paura che si sostiene Conte, in un Paese già troppo impaurito. Ma con un progetto forte. Davanti a questo immobilismo, non basterà cercare voti in Parlamento, ma idee e soluzioni. Il Pd si chieda prima cosa vuole da questo governo per rilanciarlo. L'alleanza con i grillini può andare bene ma devono essere chiare le condizioni irrinunciabili del Pd per costruirla".